 

Марцинкив заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковске

20.03.2021, 14:28, Новости дня
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook заявил, что в городе начала стабилизироваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

“Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом, болезнь еще не отступает”, – написал он. 

Марцинкив сообщил, что пациенты с COVID-19 в Ивано-Франковске нуждаются в кислороде. По его словам, накануне больницам выдали 26 новых концентраторов. 

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/271197497909847

Область прошла пик заболеваемости, уточнил он в комментарии “Украина 24”, видео обнародовано в Facebook Марцинкива. 

“Однако тяжелых больных достаточно. Если раньше тяжелых больных было меньше, то сейчас количество госпитализированных уменьшается, но количество тяжелых плюс-минус одинаковое в течение трех – четырех недель. И много летальных случаев”, – отметил он. 

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/143952524295309/

В конце февраля в Ивано-Франковской области, которая находится в “красной” зоне, установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку коронавируса в регионе в Офисе президента объясняли, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

9 марта Марцинкив назвал ситуацию с коронавирусом в регионе “критической”. С 11 марта в Ивано-Франковске остановили движение троллейбусов, автобусы перевели в режим спецперевозок. 

20 марта в Украине обновили карантинное зонирование. Ивано-Франковкая область остается в “красной” зоне. В регионе за последние сутки подтвердили 410 случаев инфицирования. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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