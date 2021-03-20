Врач Конев рассказал, до какого возраста можно пытаться худеть

Врач Юрий Конев в рамках интервью объяснил, что нужно пытаться худеть до определенного возраста. По его словам, присутствие лишних килограммов усугубляет течение различных заболеваний.

Диеты и иные методы для похудения имеют определенный возрастной предел. В определенное время все это может привести к проблемам со здоровьем. Возрастные ограничения присутствуют из-за изменений параметров организма по мере старения. Все дело в том, что распространенные методики для похудения влияют на обмен веществ.

Людям пенсионного противопоказано худеть, поскольку изменение метаболизма отражается на физиологических параметрах. Данные показатели негативно скажутся на состоянии здоровья в целом. Каждый конкретный случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. В то же время пытаться худеть можно до 60 лет.

К преклонному возрасту важно подойти с нерастянутым размером желудка. После 60-ти лет становятся меньше энергетические потребности, но работает биологическая память. Она говорит о том, что необходимо постоянно употреблять пищу.

Источник: radiosputnik.ria.ru