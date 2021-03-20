Политолог Яков Кедми объяснил старания США не допустить войны с Россией

Политолог Яков Кедми объяснил, почему США всеми силами стараются не допустить войны с Россией. Израильский эксперт назвал главные страхи американских властей, отметив быстрое развитие экономик и ВВС РФ и Китая.

Главный страх Соединенных Штатов

Несмотря на огромные траты на вооружения, Соединенные Штаты все же всячески стараются не допустить реальных столкновений с российской армией. Как известно, американские войска принимают участие во многих военных конфликтах в самых разных уголках планеты. Однако своего главного противника, Российской Федерации, они опасаются. Такое мнение высказал YouTube-канале «Соловьев LIVE» Яков Кедми, ранее руководивший израильской спецслужбой «Натив». Он уверен, что при всей своей мощи и агрессивной политике, США приложат все усилия, чтобы не допустить войны с Российской Федерацией. Причиной тому является обычный страх, ведь пример их участия в военных действиях в других странах показал, что Вашингтон не готов рисковать жизнями своих солдат.

Пример Сирии

Яков Кедми подчеркнул, что на территориях, где сталкиваются интересы двух сверхдержав, Белый дом даже сдерживается от каких-либо провокаций в сторону России. Политолог приводит в пример события в Сирии, в которой от бомбардировок американскими ракетами «Томагавк» не пострадал ни один российский военнослужащий. В это время основной заботой руководства Пентагона была сверхточная коррекция целей для поражения, чтобы ни одна боеголовка, сбившись с курса, не попала в места дислокации ВВС России. Следовательно, и далее Соединенные Штаты, в случае применения своей армии, будут обходить зоны, на которых была бы возможной конфронтация с Москвой.

Урок для Вашингтона

Известна история, когда в конце февраля, перед нанесением удара по сирийской территории, американцы предупредили россиян только за несколько минут до атаки. Этот факт политолог называет исключением, которое убедительно подтверждает правило. В свою очередь, реакция Кремля на данный инцидент стала хорошим уроком для Вашингтона, который теперь старается избегать любых спорных ситуаций или коллизий. Ошибочное решение Пентагона было одноразовым моментом, который полностью противоречит обычной тактике военного руководства США.

Близится конец гегемонии США

Если же смотреть на усиление русофобской риторики Вашингтона, то она вызвана именно пониманием, что гегемония Вашингтона пришла к концу. Учитывая развитие вооружений и обороноспособности Китая, можно предсказать, что у Штатов есть всего лишь несколько лет, после чего доминирование на мировой сцене завершится. Уже сейчас на балансе армий как РФ, так и КНР, есть технологии, полностью исключающие даже малейшие возможности для военной агрессии США.

Источник: rueconomics.ru