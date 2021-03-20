Целый город в Дагестане остался без воды из-за загрязнения канала

Более 60 тыс. жителей города Избербаш в Дагестане остались без воды из-за загрязнения водохранилища, откуда подается вода, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В 11.50 мск 20 марта от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы города Избербаша поступила информация о том, что в результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой город, произошло прекращение подачи воды в Избербаш», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что коммунальное чп случилось из-за попадания в канал грязной талой воды. В зону отключения водоснабжения попадает город Избербаш – это 5938 домов, где проживают 60453 человека, в том числе более 18 тыс. детей. Как отмечается, ожидаемое время очистки загрязненной воды – одни сутки.

Прокуратурой республики организована проверка в связи с отключением водоснабжения.

Ранее в Красноярске возбудили дело после массового отравления водой. В начале февраля в красноярских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Октябрьском районе произошло отключение холодного водоснабжения. После того, как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления. Региональная прокуратура начала проверку.