Пушков назвал причину падения Байдена на трапе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.

«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая своб версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».

«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.

Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.

В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.

В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.