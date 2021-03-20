Генконсульство вмешалось в ситуацию с избитой гражданином Турции россиянкой

Генконсульство РФ в Стамбуле находится в контакте с избитой гражданином Турции женщиной, ей помогают в контактах с полицией и посещают в больнице, сообщил представитель дипмиссии.

Представитель генконсульства сообщил, что сразу после получения соответствующей информации один из сотрудников отправился к россиянке в больницу, он посещал ее неоднократно. Женщине также оказали помощь с контактами в полиции, передает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, нападавший уже задержан. Ожидается, что в субботу гражданка России отправится на родину.

Ранее газета Sabah сообщила, что гражданка РФ познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир.

Через некоторое время между парой возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину. Истязания продолжались два дня. Потерпевшей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.

Ранее вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье. До этого гражданку РФ нашли мертвой в Анкаре после избиения мужем-турком.

Отметим, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.