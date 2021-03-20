 

Мнение: Экспорт газа-2020, отмена субсидий на Теслу и тромбоз из-за вакцины

20.03.2021, 14:00, Разное
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1. Прошлогодняя тёплая зима и локдауны из-за коронавируса привели к тому, что спрос на продукцию Газпрома в мире упал. Однако даже несмотря на все эти неприятные обстоятельства, сокращение поставок составило лишь 10%. Ситуацию с экспортом российского газа разбирает коллега genby:

https://genby.livejournal.com/911163.html

Судя по нынешней весьма тяжёлой для европейских стран морозной зиме, а также с учётом перспективы скорого выхода мира из коронакризиса, в 2021 году дела у Газпрома должны пойти к лучшему.

2. У тонущей в пучине кризиса Великобритании заканчиваются деньги на дорогие американские игрушки. Речь идёт уже не только об истребителях F-35 для британской армии, но и о продукции Илона Маска для обычных граждан:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/tesla/

Покупатели Tesla Model 3 на крупнейшем европейском рынке Великобритании будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку электрокаров, пишет Bloomberg.

Транспортные власти Великобритании снизили льготы для электромобилей, фургонов и грузовиков с 3000 до 2500 фунтов стерлингов (3491 доллар). Такое решение может обернуться проблемами для автогиганта и подорвать позиции Tesla в Великобритании. Цены на Tesla Model 3 начинаются от 40 490 фунтов стерлингов (более 56 тысяч долларов).

Правительство Великобритании столкнулось с давлением и пытается заткнуть дыру в финансировании, оставшуюся после пандемии. Власти утверждают, что покупатели более дорогих электромобилей могут позволить себе купить их и без финансовой помощи.

3. Наши с вами опасения оправдались. Подтверждено, что по крайней мере часть смертей после прививки АстраЗенекой были вызваны не случайностью, а именно самой вакциной:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/tromboz/

Ученые в Германии и Норвегии независимо друг от друга установили, как вакцина AstraZeneca может в редких случаях провоцировать тромбоэмболические осложнения у привившихся. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Эксперты выяснили, что препарат британско-шведской компании может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови. Этим можно объяснить отдельные инциденты тромбоэмболических осложнений у некоторых привившихся в Европе.

Отмечается, что из-за редкой аутоиммунной реакции появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами. По словам ученых, выявить осложнение у пациентов можно с помощью исследования крови.

Ранее 20 стран Европы запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как у привившихся начали обнаруживать тромбоз.

Источник: Место для дискуссий



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