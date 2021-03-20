 

«Немедленно прекратить» — США пригрозили санкциями всем участникам «Северного потока — 2»

20.03.2021, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждое предприятие, участвующее в проекте «Северный поток — 2», может попасть под американские санкции и должно немедленно прекратить работу над газопроводом, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заверил, что администрация Джо Байдена претворит в жизнь все санкционные законы, одобренные конгрессом США.


Reuters

Правительство США призвало компании, участвующие в постройке «Северного потока — 2», выйти из проекта и пригрозило новыми санкциями, пишет Das Erste.

«Министерство подкрепляет своё предупреждение о том, что каждое предприятие, участвующее в проекте «Северный поток — 2», может попасть под американские санкции и должно немедленно прекратить работу над газопроводом», — приводит издание слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен также заявил, что «Северный поток — 2» является плохой сделкой для Германии, Украины и для американских партнёров в Центральной и Восточной Европе. Он подчеркнул, что новый газопровод является российским геополитическим проектом, призванным разделить Европу и ослабить её энергетическую безопасность. Блинкен также заверил, что администрация Байдена воплотит в жизнь все санкционные законы, одобренные в конгрессе.

Das Erste напоминает, что из-за угрозы американских санкций проект «Северный поток — 2» уже покинуло несколько предприятий. При этом за последние месяцы администрация Байдена не вводила санкций против новых предприятий и не анонсировала таковых. В рядах республиканцев даже появилось беспокойство, что Байден недостаточно решительно выступает против строительства газопровода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена – Шмыгаль

19.08 / В Калифорнии выявлен больной чумой

10.01 / Канделаки показала эмоции Губерниева от победы российских биатлонистов на Кубке мира

25.09 / В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 20 человек

04.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

16.01 / Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности

24.10 / В Минске начался «гордый женский марш профессий»

23.11 / Кто прошел в финал шоу “Танцы со звездами”

21.01 / «Яндекс» может отложить обязательную пледустановку российского ПО на смартфоны

27.07 / Гривна немного укрепилась к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска