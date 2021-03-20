 

Передвижение в пределах 10 км — Франция ввела новые ограничения

20.03.2021, 13:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничениях в 16 департаментах, в том числе Париже и столичном регионе. Жители этих зон смогут передвигаться лишь в пределах 10 км от дома, но без ограничения по времени, не смогут уехать на праздники в другой регион, а комендантский час теперь будет начинаться на час позже, передаёт BFM TV.

Жители 16 указанных департаментов смогут выходить на улицу только в пределах 10 километров от дома cо справкой без ограничения по времени.

ПАРИЖАНИН: Я думаю, что это очень тяжело, особенно психологически. Но само по себе это объяснимо из-за ситуации в больницах. Это первая Пасха, которая пройдёт в пределах своего района.

ПАРИЖАНКА: Единственное, что меня немного раздражает это что дети продолжают ходить в школу и… вот. Я не знаю, действительно ли карантин будет эффективным, если дети ходят в школу.

Школы не закроют, однако число учеников в старших классах сократят. Комендантский час во Франции будет начинаться в 19 часов (вместо 18. — ИноТВ).

ВТОРОЙ ПАРИЖАНИН: Вот это хорошая новость. Я уже четыре месяца ухожу с работы и возвращаюсь домой в 18 часов, это немного сложно. Думаю, что будет облегчением получить немного времени, чтобы сходить вечером в магазин.

ТРЕТИЙ ПАРИЖАНИН: Для меня этот карантин ничего особо не поменяет, потому что и до этого уже я жил по принципу «метро — работа — сон». Так что теперь, я думаю, что продолжу так же.

Обращаем внимание, что перемещения из упомянутых департаментов между регионами теперь запрещено. Таким образом, этому пенсионеру придётся отменить свои планы на праздники.

ЖАН ЛАФОРЕ, пенсионер: Я решил уехать на 5—8 дней вдвоём с женой. Всё это рухнуло. Это не катастрофа, как пишут в книгах, никто не умер, но это тяжело, немного изнуряет.

Что касается магазинов, которые не продают предметы первой необходимости, то они закроют свои двери на месяц.

САНДРА МУЛЕН, создательница ювелирного бренда Le DissOnances: Это один месяц потерянного товарооборота нашего магазина. Это всё-таки огромная сумма, притом что с начала года мы уже теряем по крайней мере 30 процентов товарооборота.

Вчера премьер-министр предупредил, что такие ограничения могут распространиться на другие части Франции в зависимости от роста заболеваемости коронавирусом.

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка

19.10 / В Праге футбольные и хоккейные фанаты бунтовали против коронавирусных ограничений, полиция применила водомет

08.12 / Шахрай: Причинами распада СССР стали развал КПСС и Горбачев

15.03 / Americans for Tax Reform раскритиковала резкое повышение в Украине акцизов на табачные изделия для электрического нагрева

11.03 / “С языком, конечно, перебор был”. Тодоренко покривлялась перед камерой

26.10 / В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

12.09 / ЦИК объяснил несброшюрованные списки на предварительном голосовании

29.07 / За попытку «дестабилизировать обстановку» в Белоруссии задержаны 33 гражданина России

27.10 / Лорак показала подарок от Киркорова

18.10 / В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска