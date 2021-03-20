Передвижение в пределах 10 км — Франция ввела новые ограничения

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничениях в 16 департаментах, в том числе Париже и столичном регионе. Жители этих зон смогут передвигаться лишь в пределах 10 км от дома, но без ограничения по времени, не смогут уехать на праздники в другой регион, а комендантский час теперь будет начинаться на час позже, передаёт BFM TV.

Жители 16 указанных департаментов смогут выходить на улицу только в пределах 10 километров от дома cо справкой без ограничения по времени.

ПАРИЖАНИН: Я думаю, что это очень тяжело, особенно психологически. Но само по себе это объяснимо из-за ситуации в больницах. Это первая Пасха, которая пройдёт в пределах своего района.

ПАРИЖАНКА: Единственное, что меня немного раздражает — это что дети продолжают ходить в школу и… вот. Я не знаю, действительно ли карантин будет эффективным, если дети ходят в школу.

Школы не закроют, однако число учеников в старших классах сократят. Комендантский час во Франции будет начинаться в 19 часов (вместо 18. — ИноТВ).

ВТОРОЙ ПАРИЖАНИН: Вот это хорошая новость. Я уже четыре месяца ухожу с работы и возвращаюсь домой в 18 часов, это немного сложно. Думаю, что будет облегчением получить немного времени, чтобы сходить вечером в магазин.

ТРЕТИЙ ПАРИЖАНИН: Для меня этот карантин ничего особо не поменяет, потому что и до этого уже я жил по принципу «метро — работа — сон». Так что теперь, я думаю, что продолжу так же.

Обращаем внимание, что перемещения из упомянутых департаментов между регионами теперь запрещено. Таким образом, этому пенсионеру придётся отменить свои планы на праздники.

ЖАН ЛАФОРЕ, пенсионер: Я решил уехать на 5—8 дней вдвоём с женой. Всё это рухнуло. Это не катастрофа, как пишут в книгах, никто не умер, но это тяжело, немного изнуряет.

Что касается магазинов, которые не продают предметы первой необходимости, то они закроют свои двери на месяц.

САНДРА МУЛЕН, создательница ювелирного бренда Le DissOnances: Это один месяц потерянного товарооборота нашего магазина. Это всё-таки огромная сумма, притом что с начала года мы уже теряем по крайней мере 30 процентов товарооборота.

Вчера премьер-министр предупредил, что такие ограничения могут распространиться на другие части Франции в зависимости от роста заболеваемости коронавирусом.

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.