 

Эрдоган – слова Байдена о Путине неприемлемы

20.03.2021, 13:42, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал слова Джо Байдена о Владимире Путине неприемлемыми, пишет Daily Sabah. Эрдоган также похвалил реакцию Путина, отметив, что ответ российского президента был умным и элегантным.


Reuters

Высказывание Джо Байдена о Владимире Путине является неприемлемым для лидера страны, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Путин поступил так, как и следовало, дав умный и элегантный ответ», — заявил Эрдоган, выступая на пресс-конференции перед журналистами. Издание напоминает, что в минувшую среду Джо Байден косвенно назвал Владимира Путина «убийцей» и отметил, что российский президент заплатит за содеянное. Вместе с тем, Байден также подчеркнул, что есть ряд вопросов, в рамках которых США и РФ должны вести диалог.

Путин не оставил слова Байдена без ответа, пишет Daily Sabah: вчера российский президент заявил, что «люди склонны оценивать других по себе». Путин также обратил внимание на историю США — в частности, на уничтожение индейцев и рабство, отметив, что болезненное наследство довлеет над США. При этом он также заверил, что РФ продолжит сотрудничать с Вашингтоном «по вопросам, отвечающим» её интересам



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