Конгрессмен – весь Вашингтон знает, что при каждом рукопожатии Харрис проверяет пульс Байдена

Джо Байден не смог бы победить на дебатах с Владимиром Путиным, если бы они состоялись. Такое мнение в эфире Fox News высказал конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гаец. Кроме того, он пошутил о здоровье президента США, заявив, что при каждом рукопожатии Камала Харрис проверяет у него пульс.

Он смутьян. Он написал книгу «Смутьян». С нами на связи конгрессмен от Флориды Мэтт Гаец. Итак, мистер Смутьян. Я прочитал, что президент Владимир Путин — враждебный российский режим, враждебное лицо — вызывает президента Байдена на дебаты — и не без причины. Я прав или нет?

МЭТТ ГАЕЦ, конгрессмен, член юридического комитета в палате представителей: Путин и Байден — эти (дебаты. — ИноТВ) не закончились бы, как «Рокки — 4». Я сомневаюсь, что победил бы американец. Очевидно, что Владимир Путин просто-напросто троллит президента Соединённых Штатов.

Я хочу убедиться, что мы — самая сильная страна на мировой арене. Но ситуации совсем не помогает то, что Джо Байден почти на всех международных переговорах идёт на уступки глобалистским организациям.

Что касается налогового плана Байдена. У всех нас возникает вопрос, почему он хочет наказать тех, кто создаёт рабочие места, создаёт инновации, способствует притоку капитала в нашу страну и повышает зарплату нашим рабочим? Подобное насилие над нашей страной кажется совершенно нелогичным.

К вопросу об отношениях Харрис и Байдена. Все в Вашингтоне знают: каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, Шон.

Ух! Вот это было больно. Пит Хегсет, что вы об этом думаете?

ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий передачи Fox & Friends: В настоящий момент многие могли бы прийти на смену Джо Байдену, не только Камала Харрис. Нэнси Пелоси, Чак Шумер, которого фактически контролирует прописавшаяся в его голове товарищ (конгрессвумен Александрия. — ИноТВ) Кортес. Разумеется, ещё есть Берни Сандерс, который дважды должен был стать кандидатом, а также Сьюзен Райс, которая работала в администрации Обамы, а теперь является советником по внутренней политике. Все они принимают решение, что попадёт на стол Джо Байдену до и после его сна для продвижения своих целей.

Но вот грустный момент в ситуации с Путиным. Возможно, Путин троллит Байдена. Но только потому, что он не верит, что Америка при Байдене — по-настоящему серьёзная страна. Они видят, что мы одержимы политкорректностью, воюем сами с собой, утопаем в долгах, а наш главнокомандующий совершенно потерян. И они полагают, что в будущем прерогатива окажется в их руках.

И, кстати говоря, сегодня вечером Си Цзиньпин отправил делегацию на Аляску на встречу с делегацией Байдена. Вы хотите поговорить о настоящем убийце? Как насчёт Китая? Как насчёт их планов на будущее?

И знаете, что китайская делегация сказала нашей делегации прямо сейчас? Это произошло совсем недавно в Анкоридже. Делегация Си сказала: делегация Байдена не обладает достаточной квалификацией, чтобы заявлять, что они говорят с Китаем с позиции силы.

Вы думаете, Си Цзиньпин или Владимир Путин считают, что Америка занимает позицию силы? Разумеется, не считают. Потому что подход Байдена к миру и нашей стране совершенно несерьёзный, и они об этом знают.

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.