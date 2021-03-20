Жадан вакцинировался от коронавируса

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

“Вакцинировался. И вам советую, если есть возможность”, – написал Жадан.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/312778406871183

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). По состоянию на 20 марта сделали уж более 100 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

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