 

Кабмин берет на себя ответственность за непредвиденные последствия вакцинации от COVID-19 – Степанов

20.03.2021, 13:38, Новости дня
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Украинское правительство берет на себя ответственность за компенсацию гражданам страны возможного вреда, причиненного вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал 19 марта в ходе рекламного блока программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале Shuster online. 

Верховная Рада 19 марта приняла закон, которым освободила от ответственности за побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 производителей вакцин. 

“Кабинет Министров взял на себя ответственность. Ответственность была на иностранной компании-производителе. Мы освобождаем их и берем на себя, на государство Украина в лице правительства ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. Это в первую очередь то, что касается компенсации задействованного вреда”, – сказал министр, комментируя решение парламента.  

Он пояснил, что принятие закона было выполнением требований производителей вакцин. 

“Это путь, по которому шли другие страны, которые хотят иметь доступ к определенным вакцинам. В первую очередь речь идет об мРНК-вакцинах очень часто. Это те вакцины, которые являются инновационными”, – отметил Степанов. 

Министр подчеркнул, что такие же решения принимали Великобритания, США, Еврокомиссия. 

“Мы не просто освободили. Гражданин Украины не остается один на один, наоборот, ее берет правительство. Будет создан соответствующий фонд – думаю, на ближайших заседаниях правительства. Мы несем полную ответственность”, – добавил он. 

По словам Степанова, размер компенсации будет рассчитываться в зависимости от причиненного вреда. 

“Если вдруг наступят какие-то непредвиденные последствия этой вакцинации и с человеком что-то случится, что приведет к инвалидизации или еще каким-то вещам, государство берет на себя [обязательство] компенсировать все потери в полном объеме”, – добавил Степанов.  

В Украине зарегистрирована только одна мРНК-вакцина – производства Pfizer/BioNTech. 

Также в стране одобрены для использования препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield) и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. К 20 марта в стране сделали 104 тыс. прививок.

Препараты других производителей Украина пока не получила.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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