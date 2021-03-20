Шмыгаль: Украина четко стоит на позиции восстановления территориальной целостности, включая Крым, только политико-дипломатическим путем

Украина не видит другого пути решения конфликта на Донбассе, кроме дипломатического. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован на сайте украинского правительства 20 марта.

“Мы четко стоим на позиции восстановления нашей территориальной целостности, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем. И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, которые вынужденно оказались в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия”, – сказал глава правительства.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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