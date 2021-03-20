Тело шестилетнего мальчика найдено в квартире под Новосибирском

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20.03.2021, 13:26, Новости дня
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Следователи изучают обстоятельств гибели забитого до смерти шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим, сообщил региональное СУ СК.

«В вечернее время 19 марта в квартире одного из домов в дачном поселке Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что задержаны мать и отчим погибшего ребенка. По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Мужчина пытался выдать смерть девочки за отравление угарным газом и под угрозой расправы заставил подтвердить эту версию свою супругу.



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