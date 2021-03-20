 

Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня

20.03.2021, 13:26, Новости дня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.

Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, РФ и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.

По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.

Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».

Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.

«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.

Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.



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