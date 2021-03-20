Второй американский эсминец отправился в Черное море

Еще один американский корабль направляется в Черное море «для обеспечения безопасности в регионе», сообщил Шестой флот США в Twitter.

«Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что американские корабли и авиация регулярно проводят в черноморском регионе операции для поддержки партнеров по НАТО.

Ранее в Черное море зашел крейсер ВМС США Monterey. За ним следят силы и средства Черноморского флота.