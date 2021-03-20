 

Посольство США в Польше – «Северный поток — 2» — плохой бизнес, ведь мы в любой момент введём санкции

20.03.2021, 12:52, Новости дня
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Компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», рискуют попасть под санкции со стороны США, следовательно, им необходимо немедленно прекратить работу над газопроводом, заявил поверенный в делах посольства США в Польше Бикс Али. Об этом он написал на странице посольства США в Варшаве в Twitter, где оценил «Северный поток — 2» в качестве плохого бизнеса.


Reuters

Против строительства газопровода «Северный поток — 2» выступают Польша, Украина, балтийские страны, а также США. Критики «Северного потока — 2» обращают внимание на то, что проект лишь увеличит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику. Проект в свою очередь поддерживают Германия, Австрия и ряд других стран ЕC, пишет Tysol. 

«Северный поток — 2» — плохой бизнес для Германии, Украины и наших союзников в Центральной и Восточной Европе. Компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», рискуют попасть под санкции со стороны США, следовательно, они должны немедленно прекратить работу над «Северным потоком — 2», — написал сегодня на странице посольства США в Варшаве в Twitter поверенный в делах посольства США в Польше Бикс Алиу.

После февральского отчёта Госдепартамента и решения не вводить санкции в отношении европейских компаний, участвующих в прокладке газопровода из РФ в Германию, правительство Байдена подвергается постоянной критике в Капитолии. Чиновники объясняют, что им требуется больше времени для сбора доказательств участия этих компаний в строительстве. При этом они уверяют, что введение санкций — это лишь вопрос времени, напоминает портал. 

В начале марта, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2», представитель Госдепартамента заверил Польское агентство печати в том, что ведомство продолжает проверять организации, причастные к деятельности, которая подпадает под санкции, резюмирует Tysol.



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