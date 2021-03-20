 

Макфол – ни Россия, ни США не питают иллюзий о возможном улучшении отношений

20.03.2021, 12:52, Новости дня
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Эпоха перезагрузки российско-американских отношений осталась в прошлом. Такое мнение в эфире MSNBC высказал экс-посол США в Москве Майкл Макфол. Впрочем, по словам дипломата, это совсем не означает, что стороны не смогут сотрудничать в вопросах, где их интересы будут пересекаться.

Кремль заявляет, что отзывает своего посла Анатолия Антонова в Москву, поскольку российско-американские отношения «зашли в тупик». Как вы отреагировали на то, что происходит вокруг России? На поступившее поздним вечером, если так можно выразиться, предложение Владимира Путина провести беседу один на один с американским президентом перед американскими и российскими зрителями? Что вы обо всём этом думаете?

МАЙКЛ МАКФОЛ, экс-посол США в России: Отзыв посла  очень серьёзное действие. Это происходило всего несколько раз за всю историю американо-российских и американо-советских отношений. Отзывом Антонова они стремятся послать сигнал. Но суть не изменится.

Мы говорим о драме в российско-американских отношениях. И знаете что? Президент Байден не хочет улучшать отношения с Россией. И знаете что? Президент Путин не хочет улучшать отношения с Соединёнными Штатами.

Когда они могут сотрудничать, как, например, недавно при продлении договора СНВ-III, оба правительства продолжат сотрудничать. И я этому аплодирую. Но я считают, что ни Кремль, ни Белый дом не собираются перезагружать отношения, искать способы их улучшить. Эта эпоха осталась в прошлом.  

Раз уж вы затронули тему общих интересов, позвольте показать видеофрагмент, в котором пресс-секретарь Джен Псаки комментирует этот спор.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Разумеется, президент Байден и президент Путин имеют различное мнение о своих странах и о взаимодействии с миром. Но мы согласны, что должны продолжать работать, искать способы работать вместе. Как отметил президент Путин в своих комментариях, существуют области, в которых наши интересы совпадают.

Вы не видите какого-то просвета в словах президента Байдена и Джен Псаки о сотрудничестве в областях с общими интересами? С одной стороны, президент называет российского лидера «убийцей», у которого нет души. А с другой стороны, Джен Псаки говорит, что у нас есть области взаимодействия и мы продолжим над этим работать.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Вижу, но весьма ограниченный. Простой философский подход администрации Байдена к России, который, кстати, практически ничем не отличается от подхода к Китаю, выглядит так: взаимодействовать, когда есть такая возможность, сдерживать в случае необходимости. И они будут заниматься и тем, и другим.

Но существует нехватка двусторонних проблем, в которых РФ и США могут по-настоящему сотрудничать и добиться чего-то существенного. Проблем, требующих привлечения многих сторон, гораздо больше: пандемия, изменение климата, предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

По этим многосторонним проблемам, на мой взгляд, РФ и Соединённые Штаты могут сотрудничать. Но я думаю, список двухсторонних проблем очень короткий. И ни одна из сторон не питает иллюзий, что душевная беседа или обмен любезностями двух президентов каким-то образом позволят сменить траекторию этих двухсторонних отношений.

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.



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