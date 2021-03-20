 

Премия «Оскар» — плохой ориентир в мире великого кино

20.03.2021, 12:52, Новости дня
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У Американской киноакадемии, присуждающей премию «Оскар», нет трудностей с этнокультурным разнообразием, однако всплывает другая проблема: зачастую награду получают фильмы, которые не всегда представляют эстетическую ценность. Как считает автор The Spectator, ни для кого не секрет, что список великих кинематографистов — это список тех, кто никогда не получал «Оскара» за лучшую режиссуру.


Reuters

На фоне всех перемен, о которых трубят в американской киноакадемии в этом году, не хватает одного — дискуссии о том, почему эти награды являются таким плохим ориентиром в мире великого кино. Как пишет The Spectator, среди номинантов на «Оскар» теперь стало больше женщин-режиссеров, больше представителей этнических меньшинств, однако появилась проблема: киноакадемия отмечает этой премией фильмы, которые не всегда представляют эстетическую ценность.

«Фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао, которому прочили крупную победу на «Оскаре» в этом году, не такой уж и потрясающий. Это лёгкое, сентиментальное повествование в духе «Гроздьев гнева» с важными сюжетными остановками на складе Amazon и предприятиях промышленного пояса. Его место не на экране, а в «Нью-Йоркере». Как и почти со всеми фильмами, одержавшими крупную победу с тех пор, как 13 лет назад нескольких «Оскаров» удостоился фильм «Старикам тут не место», — пишет автор статьи.

По его мнению, «Оскары» сегодня нужны не для того, чтобы возродить высокие моральные устои, а для того, чтобы восстановить эстетическое превосходство. В сложную систему квот, введённую Академией для обеспечения равного представительства номинантов на «Оскар», заложена политика исключительности американцев, и у кинематографистов, не являющихся американцами, снимающих фильмы не на английском языке и не имеющих американского дистрибьютора, по-прежнему почти нет шансов на успех.

Автор отмечает, что первым фильмом на иностранном языке, получившим «Оскара», стали «Паразиты», и победа была показательной. Фильм, снятый режиссёром Понг Чжун Хо, не стал символом каких-то радикальных изменений в этнокультурном разнообразии, а, наоборот, показал, что, даже когда в Киноакадемии вдруг понимают, что существует и остальной мир, там с ужасом отвергают истинные последствия того, что это может означать. 

«Этнокультурное разнообразие эстетических принципов, разнообразие традиций повествования, разнообразие идей и способов видения им не нужны. Новая Киноакадемия, присуждающая премии «Оскар» (как и новые демократы), демонстрирует, что нет лучшего способа сохранить монокультуру, чем под прикрытием внешнего этнокультурного разнообразия. Квоты на этнокультурное разнообразие не нужны. Надо лишь понять, что большинство лучших фильмов — это не американские фильмы. Академия никогда по-настоящему не поймёт и не признает это», — констатирует автор The Spectator.



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