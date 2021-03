Байден споткнулся трижды, поднимаясь по трапу на борт номер один

Американский президент Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт номер один, пишет Metro. Лидер Белого дома всё же добрался до салона самолёта без видимых травм. Как отмечает издание, Байден — старейший из всех, кого когда-либо выбирали на пост главы США.



Reuters

Джо Байден споткнулся три раза подряд, когда поднимался по трапу на борт номер один, пишет Metro.

78-летний президент Соединённых Штатов Америки запечатлён на видео неоднократно терявшим опору и спотыкавшимся во время посадки на самолёт с авиабазы Эндрюс в Мэриленде в пятницу. Оттуда лидер Белого дома собирался направиться в Атланту, штат Джорджия.

Как пишет издание, Байден, похоже, не получил никаких травм, и ему удалось восстановить самообладание, чтобы подняться по оставшейся части лестницы без каких-либо видимых повреждений. Поднявшись наверх по трапу, застеленному красной ковровой дорожкой, президент США отдал честь ожидающим его военнослужащим.

Репортер LA Times Крис Мегериан написал в твиттере о том, что «Джо Байден спотыкается, поднимаясь по трапу борта номер один», рядом с фотографией американского президента после того, как тот несколько раз споткнулся. Как подчёркивает издание, Байден — самый возрастной президент, когда-либо избиравшийся на пост главы США, и его предшественник, 74-летний Дональд Трамп, неоднократно критиковал Байдена за то, что он слишком стар для этой роли.

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk

— Trevor Hunnicutt (@TrevorNews) March 19, 2021

Трамп заклеймил Байдена «Сонным Джо» и обвинил его в том, что он «прятался» в своём подвале во время прошлогодней кампании. Команда Байдена яростно опровергла эти утверждения, и сказала, что их кандидат пытался оставаться в безопасности во время пандемии коронавируса.

Однако инцидент, произошедший в пятницу, может стать поводом для дальнейших спекуляций о здоровье Байдена и его пригодности к работе, полагает автор статьи. Также нового американского президента критикуют за то, что он до сих пор не смог провести пресс-конференцию с момента его инаугурации 20 января. Байден, наконец, ответит на вопросы журналистов в следующий четверг, отмечает издание.

Президент Байден и вице-президент Камала Харрис отправились в Атланту после перестрелки в трёх спа-центрах города в среду вечером, в результате которой погибли восемь человек. Изначально визит был запланирован для встречи в штаб-квартире американских Центров по контролю и профилактике заболеваний с ответственными лицами, которые руководят усилиями общественного здравоохранения, направленными на борьбу с коронавирусным кризисом, пишет Metro.