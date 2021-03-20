 

Дебаты Путина и Байдена пройдут на белорусском телевидении

20.03.2021, 12:53, Разное
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Белоруссия готова выступить посредником в проведении дебатов между президентами США и России. Александр Лукашенко заверил, что обеспечит организацию мероприятия на высшем уровне.

– Беларусь всегда была той единственной ниточкой, которая во все времена соединяла Россию и Запад. И сегодня мы снова готовы предоставить площадку для диалога, чтобы мои коллеги смогли обсудить все накопившиеся проблемы. Сделаем все по первому разряду, даже не сомневайтесь. Ведущим дебатов могу быть я сам. У меня большой опыт проведения публичных мероприятий. Еще в школе я вел КВН, а потом заведовал дискотекой в колхозе. Зрителей для такого события искать не придется. А вот на роль третейского судьи предлагаю Назарбаева. Он человек мудрый, восточный, сможет справедливо рассудить, кто прав, а кто виноват, — сказал белорусский президент.

Лукашенко дал поручение МИД подготовить соответствующие предложения о проведении дебатов и направить их президентам США и России. Исход дебатов определят зрители через смс-голосование. Отправка одного сообщения будет платной и его стоимость будет зависеть от того, за какого участника будет отдан голос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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