Шмыгаль о “Спутнике V”: Мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас военный конфликт

Украина не может использовать российскую вакцину против коронавируса “Спутник V”. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован на сайте украинского правительства 20 марта.

“Что касается российской вакцины. Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине “Спутник V” по нескольким причинам. Она не прошла необходимые стадии клинических исследований. И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт”, – заявил глава правительства.

Верховная Рада 29 января приняла во втором чтении и в целом закон “О внесении изменений в закон Украины “О лекарственных средствах” относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства”. Документ, в частности, запрещает регистрацию в Украине вакцин, разработанных страной-агрессором (Россией).

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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