 

Шмыгаль: “Северный поток – 2” – политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности

20.03.2021, 12:48, Новости дня
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“Северный поток – 2” – политический проект, запуск которого может нарушить энергетическую безопасность Европы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован на сайтк украиского правительства 20 марта.

“Позиция Киева остается неизменной: это, прежде всего, политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности. Украинская газотранспортная система готова транспортировать более 140 млрд м³ газа в год, в 2020 году через нее в сторону Европы прошло 55,8 млрд м³ российского газа. Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно – это самая дешевая цена за транзит”, – сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина всегда была надежным транзитером.

“Запуск “Северного потока – 2″, если до этого все же дойдет, будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС в первую очередь и создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей по отношению к Украине, в частности. Поэтому, Украина поддерживает санкционную политику против запуска газопровода”, – заявил глава правительства.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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