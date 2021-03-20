Кушнирук: Почему все так добивались отставки Жмака? Он начал перекрывать возможности для разворовывания “Укрзалізниці”

Решение Наблюдательного совета и Кабинета Министров уволить с должности главы правления “Укрзалізниці” Владимира Жмака свидетельствует о том, что большой круг лиц, в том числе представители Набсовета не хотят реформ. Такое мнение в блоге для сайта LIGA.net 18 марта высказал экономист Борис Кушнирук.

Он считает “откровенно одиозным” решение об отставке Жмака.

“В течение всех лет украинской независимости “Укрзалізниця” была, и, как показало последнее решение правительства, будет оставаться источником обогащения чиновников, определенных бизнесменов и среднего звена управленцев. В такой огромной, крайне неэффективной и непрозрачной структуре возможностей для хищения остается еще много. При этом эта государственная компания все годы украинской независимости продолжала непрерывный процесс технологической деградации”, – отметил Кушнирук.

Эксперт назвал заданием государственного значения реформирование железнодорожной отрасли. По его мнению, результатом назначения Жмака на должность главы правления “Укрзалізниці” полгода назад стало улучшение финансовых показателей компании. Жмак начал реформировать “Укрзалізницю”, уверен Кушнирук.

В частности эксперт обращает внимание, что после назначения Жмака началось отделение инфраструктурного и грузового направлений в отдельные структуры с прозрачным управлением, стартовало проведение прозрачных аукционов на грузовые перевозки, убыточность сократилась в 2,75 раза.

“Если оценивать деятельность Жмака и членов его команды по приемлемым для цивилизованного бизнеса ключевым показателям эффективности корпоративного управления, то оснований для освобождения в принципе не должно быть. Но отставка состоялась. Причем этого требовали представители профсоюза “Укрзалізниці”, Наблюдательный совет, часть народных депутатов. Почему же все они так добивались этого? Ответ очень типичный в украинских реалиях: Жмак захотел реализовать реформу “Укрзалізниці”, а также начал перекрывать возможности для хищения государственной компании, как со стороны определенных бизнесменов, так и управленцев среднего звена самой компании. То есть он покусился на святое. А такого не прощают. […] И теперь крайне необходимая и давно перезревшая реформа “Укрзалізниці” останавливается, по сути, не начавшись”, – резюмировал эксперт.

Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в украинских компаниях группы ТНК-BP.

Кабмин Украины во время заседания 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий Жмака. Бывший председатель заявил, что “решение выглядит как минимум странно”, так как, по его словам, он никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета.

Наблюдательный совет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет конкурсный отбор нового главы правления. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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