Ученые установили влияние кариеса на здоровье сердца

Ученые рассказали, как кариес влияет на здоровье сердца. По их словам, в отдельных случаях даже возможен летальный исход.

Новое исследование показало, что кариес значительно увеличивает риск наступления инсульта из-за кровотечения в головном мозге. Результаты предыдущих научных работ говорили о том, что существуют связь между инфекцией десен и инсультом. В то же время исследователи не уделяли должное внимание теме, когда разрывается артерия в головном мозге и заливает кровью окружающие ткани.

В ходе проведения исследования специалисты изучили информацию о 6,5 тысячи человек без инсульта. За их состоянием эксперты следили в течение 30 лет. Отмечается, в первые 15 лет у людей с кариозной полостью присутствовал более высокий риск наступления инсульта. Во второй половине периода риск инсульта с пациентов с кариесом увеличился еще в 4,5 раза. Во внимание принимался возраст испытуемых, пол, давление, раса.

Заболевание десен вызывается десятками различных типов бактерий, но в полости рта преобладает Streptococcus mutans. Для профилактики кариеса важно регулярно посещать стоматолога.

Источник: yandex.ru