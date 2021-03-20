 

Титоренко рассказал о вкладе России в усилия по восстановлению мира в ЦАР

20.03.2021, 12:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия делает вклад в международные усилия по восстановлению мира и стабильности в этой стране, объяснил Владимир Титоренко в интервью для издания RFI. Из-за процветающего бандитизма ЦАР стала источником опасности для всего региона, на который оказывает большое влияние политическая обстановка в соседних странах.

«Поэтому Россия решила внести свой вклад в восстановление государства, а также помочь стране в укреплении вооруженных сил», – отметил Титоренко.

Известно, что в Центральноафриканской Республике находятся российские инструкторы, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера». С разрешения ООН они несколько лет занимаются обучением личного состава армии ЦАР (FACA). За это время им удалось существенно повысить боеспособность военнослужащих, которые зачищают страну от боевиков.

Титоренко также выразил готовность России сотрудничать с ЦАР в области сельского хозяйства после того, как ситуация внутри страны стабилизируется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Ученые подтвердили опасность продуктов из обработанного зерна

18.03 / Мнение: 7 месяцев подготовки к опросу в интернете

21.09 / Кайя Гербер отдыхает в Мексике с бойфрендом Джейкобом Элорди и своими родителями

24.11 / Мнение: Алиев в Агдаме

09.08 / Анастасия Волочкова продемонстрировала свою новую купель, прикрывшись веником

08.08 / Поп-стоп. Беларусь оставили без попсы

04.08 / Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия

12.02 / Диетолог Королева рассказала о связи между ожирением и генетикой

04.08 / В обстановке противостояния Индии с Китаем, Россия предлагает Индии легкие танки “Спрут”

07.08 / Кэти Перри рассказала про отношения с Орландо Блумом: “Мы прошли через ад”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска