Титоренко рассказал о вкладе России в усилия по восстановлению мира в ЦАР

Россия делает вклад в международные усилия по восстановлению мира и стабильности в этой стране, объяснил Владимир Титоренко в интервью для издания RFI. Из-за процветающего бандитизма ЦАР стала источником опасности для всего региона, на который оказывает большое влияние политическая обстановка в соседних странах.

«Поэтому Россия решила внести свой вклад в восстановление государства, а также помочь стране в укреплении вооруженных сил», – отметил Титоренко.

Известно, что в Центральноафриканской Республике находятся российские инструкторы, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера». С разрешения ООН они несколько лет занимаются обучением личного состава армии ЦАР (FACA). За это время им удалось существенно повысить боеспособность военнослужащих, которые зачищают страну от боевиков.

Титоренко также выразил готовность России сотрудничать с ЦАР в области сельского хозяйства после того, как ситуация внутри страны стабилизируется.