Мнение: Мы в Москве как в Алабаме

Негры в СССР

С удовольствием смотрю, когда удается, “Исторические хроники” Николая Сванидзе по РТР. После ухода (точнее, выдавливания) Леонида Парфенова с НТВ Сванидзе остался, пожалуй, единственным серьезным телевизионщиком, который осмеливается (и у кого остается возможность) снимать нормальные документальные фильмы о нашей истории. За ним уже – выжженная земля, на которой растет чертополох в виде всяких “отцов Тихонов”.

Во вчерашней передаче о жизни Смоктуновского как бы мельком Сванидзе рассказал потрясающие факты. Оказывается, расизм в современной РФ – вовсе не новейшее “наслоение”; убийства чернокожих студентов имели место и в самом что ни на есть “интернациональном СССР” – причем они точно так же не расследовались. Более того: Сванидзе рассказал о том, что где-то в начале 70-х состоялась даже целая демонстрация негров, обучавшихся в Москве, на Красной площади! То есть буквально: собралось около 400 человек чернокожих из разных африканских стран, и они держали плакаты, что, мол, требуем к себе человеческого отношения, и что “Мы в Москве, как в Алабаме!”

Причем Сванидзе не только рассказал, но и показал какую-то раздобытую им хронику той демонстрации (наверно, снимало КГБ?)

Демонстрация (это в ТОМ “совке” – офигеть!) продолжалась час, потом Красная Площадь была оцеплена, а НИКАКОЙ, естественно, информации о ней в советскую прессу не просочилось… Я вот даже и не слышал об этом, признаться (2008).

Вот о таком моем посте напомнил ЖЖ. Русский BLM! Круто!

Поискал каких-нибудь еще подтверждений этой истории – естественно, их много.

Вот обширный материал:

“…у Москвы есть своя история расизма, и прошедшая 18 декабря 1963 года первая с 1920-х несанкционированная демонстрация об этом напоминает.

Семьсот чернокожих студентов прошагали по Красной площади с лозунгами «Хватит убивать африканцев!», «Москва — центр дискриминации!», «Москва — вторая Алабама!». Поводом стала смерть парня из Ганы, студента Калининского медицинского института Эдмунда Ассаре-Аддо, из-за бытового расизма, с которым сталкивались студенты из Африки в России.

“жалобы африканцев на расистские выходки шли потоком — в посольства, вузы, организации, привозившие студентов в страну. Большое напряжение вызывали любовные связи между африканскими юношами и советскими девушками. Отчасти дело было в большом гендерном дисбалансе среди африканских студентов. Собирался жениться на русской подруге и погибший Ассаре-Аддо.

Жаловались африканцы также на постоянную проверку документов и обыски со стороны сотрудников милиции. Известен случай, когда студент из Сьерра-Леоне пришел в гости к русской подруге, и вызванная соседями милиция подвергла влюбленных долгому унизительному допросу. Милиция нередко игнорировала расистскую подоплеку конфликтов…” и т.д.

Есть во всем этом, впрочем, и комический момент: получается, первую несанкционированную демонстрацию, да сразу на Красной площади, большевики разрешили… неграм! А для автохтонов – увы. Нельзя было тогда, нельзя и сейчас. И вот это уже – BLM в чистом виде, в самой что ни на есть прогрессивной манере.