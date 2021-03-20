Гулявшего по рельсам «красноармейца» задержали в метро Москвы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Москве в метро правоохранители задержали гулявшего по рельсам мужчину в буденовке и мундире красноармейца.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «ЯП-события».
«На Старокачаловской в Москве обнаружена временная петля: на станции по рельсам ходит человек в форме красноармейца», – подписали ролик авторы канала.
Мужчина с рюкзаком за спиной, держа в руках телефон, искал выход и, судя по кадрам, намеревался уйти в перегонный тоннель.
Однако сотрудникам полиции решили его сотановить. Один из них спрыгнул на путь, задержал и силой вытащил «красноармейца» на платформу.
Дальнейшая судьба задержанного неизвестна.
Ранее в Москве задержали заявившего о «минировании» метро пассажира.
Смотреть комментарии → Комментариев нет