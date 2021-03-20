Изменились правила получения отпуска для части россиян

Работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 9 марта. Изменения были внесены в ст. 262.2. Трудового кодекса.

В итоге для части россиян с 20 марта изменились правила отпуска: работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет, информирует «Российская газета».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.

Базовый отпуск в РФ составляет 28 календарных дней. Однако государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни для отдыха. В частности, педагогам полагается от 42 отпускных дней.