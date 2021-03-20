Личное: “Как закрыть хлеборезку?”

В каждом письме почти вопрос “как закрыть хлеборезку?” и все это в таком смысле, будто хлеборезка сама собой открывается и не закрывается.

Давайте в этом письме посмотрим, как не открывать хлеборезку, а если открыли, как закрыть.

Хлеборезка – это когда вы открываете рот и пытаетесь заглотить что-то чужое.

В буквальном смысле это означает, что вы идентифицируетесь с чем-то чужим, отождествляетесь, представляете себя владельцем этого, строите совместные планы, воображаете это своей частью, сливаете границы и присваиваете.

Относительно другого человека не должно быть никакой хлеборезки, даже если ваша симпатия взаимна, даже если человек делает вам навстречу активные шаги, все равно он отдельная личность и вы должны все время помнить про его интересы, смотреть на него без плохого мы. Даже ваш собственный супруг – не заложник вашей воли, не ваш крепостной, не ваша вещь. А посторонний человек тем более. Если про нового знакомого вы начинаете думать как про свою половинку, не замечая, что он не хочет, ваша хлеборезка совсем не имеет тормозов. Это значит вы считаете себя главными в мире и самыми полномочными, а других людей – своими подданными. Значит вы думаете, что их воля – мелочь, которую можно не замечать. Не будь у вас короны, вы бы никогда не распахнули хлеборезку. Вы бы догадались, что это глупо и опасно. Но в короне – море по колено.

julli_v

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

я давно читаю ваш блог, благодарю вас за него от всего сердца.

Мне уже 32 года, не замужем и не была, и без детей, это меня гложет. Отношений давно не было. Материально у меня все есть необходимое, квартира и недорогая машина, повезло со сферой, я работаю в ИТ.

Пытаюсь знакомиться на Тиндере, но плохо выходит. Но полгода назад мне повезло, видимо на фоне карантина и наплыва новых пользователей. Я познакомилась с парнем, который по ОЗ выше меня: моего возраста и без детей, симпатичным, на спортивной машине, и с бизнесом, и отдельной работой, очень занятым – все это с его слов.

(Ее гложет отсутствие мужа и детей. Самый логичный способ быстро выйти замуж – это найти свободного, живущего недалеко мужчину с ОЗ меньше вашей. Не по финансам и не по образованию, для нормальных отношений мужчине не желательно быть бедней и глупей. В экономике и учебе пусть он будет равным, а по имиджу пусть будет хуже. Это значит – старше вас на 10 лет или просто менее симпатичный, чем вы. Вот с таким мужчиной шанс на брак в ближайшем времени велик. Потом вместе с ним можно прокачивать имидж: спорт, питание, стиль. Но девушки с тикающими часиками делают ровно наоборот. Они влюбляются в намного более красивых, модных, да еще состоятельных, которым они совсем не сдались, даже для секс-онли. Понятно, как корона морочит голову?)

Неделю мы активно общались, потом он перестал писать и я написала ему через неделю сама. Мы переписывались но уже не так, как до этого, правда с пожеланиями доброго утра, и нежностями. Это мне казалось странным, но и нравилось очень, я активно поддерживала и предавалась романтическим мечтаниям на пустом месте.

Так сложилось, что он собирался в отпуск, когда познакомились, а я уехала, когда он был все ещё в нем, но вернулась я уже больная. Этим я объясняю себе тот факт, что мы не встретились. Он вроде и предлагал во время болезни , но я теперь не уверена сам ли.

(Динамики нет, точнее она отрицательная с его стороны, но автор вцепилась. Вот это называется “вцепилась”, понятно? А то некоторые любят писать “вцепилась” про нормальные отношения. Вцепилась – это значит, что парень вежливо пятится, а она держит его щипцами, пишет ему, тянет встречу, слушает его арии мертвого жука и кладет в шкатулку)

Когда я стала выздоравливать, то переписке было уже больше 2-х месяцев, я стала тянуть встречу. Он согласился, хотя и говорил, что очень занят, по выходным, он занимается бизнесом и приедет вечером после 2х работ. Согласился и не приехал. Пара дней молчания, и он написал совершенно в другом ключе: хотел вирта сразу во втором сообщении. Я даже поддержала, на словах, но до самого вирта, к счастью, не дошло.

(Автор пишет “к счастью”, как будто быть липучкой лучше, чем вирт. Она пишет “к счастью”, а сама рада до смерти, положила вирт в шкатулку, достает и кормит этим корону. Вот эта защита своего тела дает ей иллюзию, что парень на него покушается. А ему не нужна ни она, ни ее тело. Он совсем о других девчонках мечтает. Выслушав несколько арий жука, можно уже закрыть хлеборезку, даже самую жадную. Но автор не хочет закрывать)

Он сделал пару заходов , я написала, что это не мое. Через пару дней я поймала себя на сообщении : «Я знаю что хочу встретиться с тобой больше чем ты.» Он ответил, что знает, что нам давно пора встретиться. До меня дошло, что я уже давно упрашиваю, решила больше не писать и не нависать. Он тоже мне не писал. Я часто вспоминала о нем.

(Она к нему так долго приставала, что он согласился на единственное, что мог предложить, на вирт. Но наша автор величественно отказала или даже презрительно. Больше ему нечего ей предложить. А она, хоть и отстала кое-как, продолжала болтаться, зацепившись короной и вспоминать его)

Прошло полгода, и вот вчера он пишет, что пару дней думал обо мне, мы пообщались о том как дела. Он спросил как на личном, я ответила что не в отношениях. Он ответил, что тоже, и написал, это потому что все время занят, и как ему не хватает телесного, но потом добавил, что просто так не может чисто на телесном.

(Конечно ему не хватает телесного. Но мечтает он о совсем других девчонках. Если бы девушки усвоили истину, что мужчины с ОЗ выше мечтают о намного более красивых девушках и даже общаются с такими время от времени, они бы перестали унижаться. Но вот эта мысль Сокровища, что оно лучшее, не дает ничего понять про разницу ОЗ. Это прикрывается идеей о равенстве всех, но почему-то хлеборезка открывается только в сторону более красивых и богатых, а на соседа попроще наша автор не глядит)

Я не выдержала вчера вечером и написала, получился такой диалог:

Я:теперь я о тебе думаю ) привет

Н: Привет привет!! Я сессию закрыл😋

Приехал домой уставший максимально Сейчас выпью пивка и баю Как ты??

Я: Сессию?

Н. Угу.Фото его собачки

Я: У ты боже мой. Скучала

Н: По пёсику?

Я: Не только

(Как получилось, что на арию мертвого жука о максимальной усталости она отвечает ему приставаниями? Она считает, что он сам ей написал и ухватилась за это. А он написал, потому что сам же и прервал общение с ней полгода назад. Никогда не забывайте кто от кого сбежал, тогда вам не будет казаться, что вас атакуют. С вами просто хотят поступить по-человечески)

Н: Ммммм а вот это романтично. И я соскучился! Думал о тебе. А 3 крайние дня очень часто.

Я: мне приятно слышать ☺️ скажи что-нибудь( я говорила ему, что нравится его голос раньше)

Н аудио: что сказать например?

Я: не важно) Тоже об этом думаю( на сообщение про увидеться)

Н:Что делать будем? ( и повтор голосом)

Я: блин я не знаю)

(Она так скулит и так просит, что он предлагает ей озвучить, чего именно она хочет от него. А она делает вид, будто пристает к ней он. Народ, это уже тысячное письмо, где автор не может закрыть хлеборезку из-за того, что воображает запрос в свою сторону. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько ей было бы легко отцепиться, если бы она не придумывала, что он ее хочет. Только в этом все дело, только в ее завышенной, задранной самооценке, только в ее короне)

Н: Мы уже в принципе так долго общаемся, что можно к самому важному приступать)) Сразу)) Но это тоже смелости набраться надо. Звучит просто. А как делать ни кто не знает))

Я: так и звучит ( я не это хотела выразить, но к ужасу своему, я не читаю внимательно, что он пишет видимо,а сразу бегу отвечать)

Я: аудио: Так подожди, что ты не знаешь как делать?

Н. Как переходить к процессу в момент первой встречи и чувствовать себя комфортно))Хотя Это может быть интересно)) Особенно если ты губы красной помадой сделаешь 🔥😈❤️ Каблучки Нижнее белье😍Ммммм

(Он ей объясняет, что заняться сексом он с ней наверное смог бы, в виду нехватки “телесного”, но не уверен, потому что она в его глазах не секси. Но если она наденет каблуки, красивое белье, накрасит губы, то она будет похожа на ту, с которой он может)

Я:ты серьезно?

Н: Мечтать не вредно вообщем))И да и нет) я мечтаю. Да, потому что мы реально общаемся уже оч долго и знаем друг друга) Нет , потому что, это мечта или фантазия

Я: Я думаю, что нужно для начала встретиться и увидеться в живую, потому что люди в переписке и в жизни это вообще разные люди.

Н: Согласен Вообщем тогда смелость на встречу нужно собрать) Только у меня все выходные расписаны.

(Она его строго осаживает, набив полную шкатулку его предложениями. А дальше опять заводит свою волынку про знакомство. Причем звучит так, будто она боится разочароваться при встрече, хотя он ей уже озвучил, что без каблуков и помады у нее совсем нет шансов на секс с ним)

Я: Не понимаю кому из нас нужно собрать смелость? Ты меня боишься, или я тебя уговариваю, или ты меня уговариваешь, и если да на что?

Н: А в будни я после 19 свободен На секс походу))

Я:смелость?)))

(Она уже не может скрыть своей радости, но продолжает делать вид, что ее атакуют)

Н: О да))) Тут в своём роде решительным надо быть Вообщем все нужно обдумать Взвесить за и против.

Я: Кому обдумать нужно?

Н: Нам и тебе, я же предлагаю

Я: аудио: Вздох мой

Н: Вздох?)))

Я: Вообщем ты мне написал, чтобы мы встретились и занялись сексом и мне нужно это обдумать.

Н: Я написал потому, что думал о тебе Мы давно не общались. И я не знаю как и что сложится) Чтобы наверняка понять и не теряться больше Мое предложение секс) да) Именно так Возможно, завтра я буду думать несколько иначе Но сейчас такая мысль Ты можешь проигнорировать))

(Она прижала его к стенке и он решительно отвечает, что да, готов на секс, наверное, скорее всего, возможно, если сложится, но сейчас вот такая мысль, да, безумная, и лучше бы ей проигнорировать. Потому что ничего он не хочет, но чувствует, что обязан)

Я: мне жаль, что обо мне такого мнения

Н: Вообще не такого! абсолютно ! Ты меня не так поняла ( facepalm)

(Она его еще и отчитала. А он понимает, что у нее сто лет не было мужчин и может быть не было никогда, что она совершенно не сексуальна, и поэтому он вряд ли сможет, хотя очень хотел бы сделать ей приятное. Видите, что творит ее корона? Как она все переворачивает?)

Уважаемая Эволюция, как мне не надевать корону, что я могу претендовать на его внимание и время? Как мне закрыть свою хлеборезку? Как мне перестать думать, что он «анегин», и верить, что ему нужна какая-то смелость, натягивая на него колпачки, а на себя корону победительницы ? Как мне вообще следует к этому относиться, чтобы хоть немного вырасти и стать лучше?

(Осознать, какой вы танк. Сначала снять белое пальто и увидеть, что вы пристаете к мужчине, а не он предлагает вам секс, поэтому не нужно его осаживать. Потом надо увидеть, что нельзя быть танком. Дальше нужно осознать, что корона заставляет вас позориться и что ваша защита – скромность. И наконец перестать зариться на мужчин с ОЗ выше и представлять их себе в мужья. Найти нормального парня, который будет мотивирован общаться и встречаться с вами, у которого будет для вас желание и время)

Спасибо вам за все!