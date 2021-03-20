 

«ФБР нужна ваша помощь» — в США снова разыскивают участников штурма Капитолия

20.03.2021, 12:02, Новости дня
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Благодаря увеличению изображения на видео ФБР определило ещё десять подозреваемых в нападениях на полицейских при штурме Капитолия 6 января, пишет NBC News. Правоохранители просят зрителей помочь им в розыске нападавших, которые били стражей правопорядка кулаками, ножкой от стола, пытались сорвать противогаз или распыляли содержимое огнетушителя и неопознанный химикат.

ФБР надеется, что вы будете внимательно смотреть следующий сюжет. Им нужна ваша помощь, чтобы найти десять подозреваемых, которых разыскивают в связи с нападениями на офицеров полиции во время штурма Капитолия. Предупреждаем вас, что видео, которое вы сейчас увидите, содержит сцены насилия. Передаю слово Тому Костелло.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент NBC News: Через более чем два месяца после нападения на Капитолий ФБР опубликовало увеличенное изображение десяти подозреваемых, которых разыскивают за так называемое самое вопиющее нападение на полицейских в тот день. На одном из видеофрагментов неизвестный подозреваемый пытается сорвать противогаз с полицейского в полной защитной экипировке. Фотографии и видео с нападающим вырезали отдельно. Ещё на одном видео нападающий бьёт офицера ножкой стола с гвоздями. Этот нападающий пытается пробить себе дорогу сквозь стеклянную дверь с помощью электрошокера. Другие подозреваемые распыляли на полицейских огнетушители и какой-то оранжевый химикат. Ещё одного нападающего разыскивают за то, что он бил полицейских. Здесь пожилой человек прорывает баррикаду и бросается на полицейских. ФБР просит помощи у общественности в опознании всех нападавших.

СТИВЕН Д’АНТУОНО, заместитель руководителя регионального отделения ФБР: Они попали на видео во время совершения ужасных преступлений в отношении полицейских, которые посвятили свою жизнь защите населения Америки.

ФБР уже арестовало двух подозреваемых за нападение на капитана Брайана Сикника, который позднее по неизвестным причинам скончался. Большая коллегия присяжных округа Колумбия предъявила обоим мужчинам обвинения по десяти статьям.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Следователи арестовали более 300 человек за их участие в мятеже. Более 65 обвиняются в нападении на полицейских. 

Дата выхода в эфир 19 марта 2021 года.



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