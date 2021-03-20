Белый дом отказался называть убийцей саудовского принца, обвинённого в причастности к смерти Хашукджи

Белый дом отказался называть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана «убийцей», хотя его причастность к смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи была доказана американской разведкой, пишет Business Insider. Как напоминает издание, ранее Джо Байден назвал «убийцей» президента РФ Владимира Путина, однако его пресс-секретарь отказалась использовать то же слово в отношении Мухаммеда.



Reuters

Белый дом отказался называть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана «убийцей», несмотря на то что в недавно рассекреченном докладе американской разведки утверждалось, что он отдал приказ об операции, которая привела к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет Insider.

Как напоминает издание, президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». Когда в ходе пресс-брифинга в четверг пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки задали вопрос, употребил бы Байден то же слово для характеристики принца Мухаммеда, она ответила: «Я не думаю, что мне нужно называть ещё имена убийц с трибуны». Ранее высказывания Байдена о Путине привели к тому, что РФ отозвала своего посла из США. Псаки заявила, что Байден не жалеет о том, что назвал Путина «убийцей».

Как передаёт информационный портал, Байден столкнулся с критикой за отказ от введения санкций в отношении принца Мухаммеда — фактического правителя Саудовской Аравии — после публикации доклада о жестоком убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Мнение, о том, что именно саудовский лидер отдал приказ об убийстве, было широко распространено и раньше, однако публикация доклада в конце февраля стала официальным публичным признанием этого факта со стороны правительства США, поясняет издание.

Администрация Байдена ввела санкции против бывшего заместителя главы саудовских спецслужб генерала Ахмада аль-Асири и саудовских Сил быстрого реагирования за их причастность к убийству журналиста. Госдепартамент также ввёл визовые ограничения в отношении 76 саудовцев, «предположительно причастных к угрозам диссидентам за рубежом, которые включали в себя убийство Хашукжди, но не ограничивались им».

Как отмечает Insider, хотя Байден в ходе предвыборной кампании пообещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем» из-за убийства журналиста, в конечном счёте он позволил принцу Мухаммеду уйти от наказания. При этом Белый дом оправдывал свои действия, подчёркивая важность дипломатических отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

США уже давно рассматривают Саудовскую Аравию как важного партнёра по безопасности на Ближнем Востоке и «жизненно важного буфера» в отношениях с Ираном — страной, которую оба правительства рассматривают как главную угрозу. Однако преимущества американо-саудовских отношений стали подвергаться в Вашингтоне всё более внимательному разбору после убийства Хашукджи, пишет новостной ресурс. Как напоминает издание, ранее администрация Байдена пообещала пересмотреть эти отношения, а в прошлом месяце президент объявил, что США прекратят поддерживать возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в йеменском конфликте.