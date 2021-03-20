Пост президента Танзании впервые заняла женщина

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20.03.2021, 12:02, Новости дня
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Впервые в истории президентом Танзании стала женщина, пишет The Independent. После смерти предыдущего лидера Джона Магуфули 61-летняя Самиа Сулуху Хасан, которую в стране любовно называют «мама Самиа», принесла президентскую присягу и призвала соотечественников забыть разногласия и стать единой нацией.


Reuters

Президентом Танзании впервые в истории стала женщина — 61-летняя Самиа Сулуху Хасан, которая ранее занимала пост вице-президента, пишет The Independent. Произошло это после того, как на этой неделе её предшественник, Джон Магуфули, который скептически относился к пандемии COVID-19, скончался, по имеющейся информации, от болезни сердца.

В Танзании нового президента с любовью называют «мама Самиа».

Принеся президентскую присягу, она стала единственной в Африке женщиной, находящейся в настоящий момент на посту главы государства.

Из-за пандемии COVID-19 на инаугурации присутствовали лишь бывшие лидеры Танзании.

Выступая с телевизионным обращением, Самиа Сулуху Хасан призвала страну объединиться.

«Пришло время похоронить наши разногласия и стать единой нацией, — сказала она. — Сейчас не время для поиска виноватых. Пришла пора взяться за руки и вместе двигаться вперёд».

Её слова, по всей видимости, были направлены на то, чтобы развеять ощущение неопределённости, возникшее после того, как Магуфули, которого его оппоненты характеризовали как «сеющего распри авторитарного лидера», исчез из поля зрения общественности на 18 дней, а затем было объявлено о его смерти.

Одной из первых задач, стоящих перед Самией Сулуху Хасан, будет решение вопроса о закупке вакцины против COVID-19. При её предшественнике правительство Танзании заявляло о том, что не будет приобретать никаких вакцин, пока отечественные эксперты их не изучат, пишет The Independent.



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