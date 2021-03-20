 

В Украине обновили карантинное зонирование. К “красным” регионам добавилась Одесская область

20.03.2021, 11:58, Новости дня
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К “красному” уровню эпидемической угрозы относятся пять регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные 20 марта.

К “красной” зоне относятся Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

“Оранжевы” уровень эпидемической опасности – в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской,Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Все остальные регионы относятся к “желтой” зоне.

По состоянию на 19 марта превышение показателя в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения было превышено в Киеве (103,3), Винницкой (131), Днепропетровской (60,7), Житомирской (114,7), Закарпатской (91,4), Ивано-Франковской (116,7), Киевской (71,2), Николаевской (100), Одесской (67,9), Сумской (63), Хмельницкой (97) и Черновицкой (96,5).

Накануне в “красной” зоне были Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили более 1,5 млн случаев коронавируса, умерло 29,8 тыс. человек, почти 1,3 млн заболевших выздоровело.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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