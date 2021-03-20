 

В Украине ежегодно 5 тыс. человек нуждаются в трансплантации – Степанов

20.03.2021, 11:58, Новости дня
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В Украине ежегодно 5 тыс.человек нуждаются в трансплантации. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 19 марта.

По словам министра, за три года Минздрав хочет достичь “трансплантационной независимости”, чтобы не было необходимости отправлять пациентов на операции за границу.

“У нас ежегодно количество пациентов, которые нуждаются в трансплантациях, – 5 тысяч человек”, – сказал министр. 

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

24 февраля 2021 года правительство поддержало постановление Минздрава о применении в трансплантации анатомических материалов человека, что дало украинским врачам возможность использовать донорскую кожу.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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