Гонтарева о расследовании в отношении Рожковой: Это театр абсурда! Весь мир знает, кто такие Kroll, и кто такой Коломойский

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева возмущена расследованием сотрудничества Нацбанка с агентством Kroll. Об этом она заявила “Экономической правде”.

Газета Kyiv Post 18 марта сообщила, ссылаясь на свои источники, что первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, а также несколько сотрудников Нацбанка, которые участвовали в расследовании деятельности бывших акционеров и национализации “ПриватБанка” в 2016 году, фигурируют в уголовном производстве о возможной госизмене и растрате, которое открыл Офис генпрокурора.

Причина подозрений якобы в том, что они передавали информацию агентству Kroll, консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters. Все эти компании Украина официально наняла для расследования в деле о выводе из “ПриватБанка” свыше $5,5 млрд его бывшими владельцами или для помощи в национализации “ПриватБанка”.

В Офисе генпрокурора опровергли информацию о расследовании возможной госизмены, но подтвердили, что Госбюро расследований по заявлению общественной организации начало проверку возможных хищений бывших и нынешних сотрудников НБУ во время заключения договоров с юридическими компаниями.

“Это просто театр абсурда! Весь мир знает, кто такие Kroll, и кто такой [бизнесмен Игорь] Коломойский. Все знают, когда и почему НБУ совместно с Минфином и с помощью US Treasury нанимал Kroll, AlixPartners и юридических советников”, – возмутилась Гонтарева.

В комментарии Общественному она заявила, что производство считает личной местью Коломойского.

“Это все – одна цепь событий, связанных с “ПриватБанком” и местью Коломойского и его пособников”, – сказала Гонтарева.

Рожкова заявила, что не знает об обвинениях в ее адрес, и не стала комментировать расследование правоохранителей. Первый замглавы Нацбанка сообщила, что в НБУ ведутся внутренние расследования о сотрудничестве регулятора с Kroll и юридическими советниками.

В Офисе президента выразили обеспокоенность из-за внутренних распрей в НБУ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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