 

Гонтарева о расследовании в отношении Рожковой: Это театр абсурда! Весь мир знает, кто такие Kroll, и кто такой Коломойский

20.03.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева возмущена расследованием сотрудничества Нацбанка с агентством Kroll. Об этом она заявила “Экономической правде”. 

Газета Kyiv Post 18 марта сообщила, ссылаясь на свои источники, что первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, а также несколько сотрудников Нацбанка, которые участвовали в расследовании деятельности бывших акционеров и национализации “ПриватБанка” в 2016 году, фигурируют в уголовном производстве о возможной госизмене и растрате, которое открыл Офис генпрокурора.

Причина подозрений якобы в том, что они передавали информацию агентству Kroll, консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters. Все эти компании Украина официально наняла для расследования в деле о выводе из “ПриватБанка” свыше $5,5 млрд его бывшими владельцами или для помощи в национализации “ПриватБанка”.

В Офисе генпрокурора опровергли информацию о расследовании возможной госизмены, но подтвердили, что Госбюро расследований по заявлению общественной организации начало проверку возможных хищений бывших и нынешних сотрудников НБУ во время заключения договоров с юридическими компаниями. 

“Это просто театр абсурда! Весь мир знает, кто такие Kroll, и кто такой [бизнесмен Игорь] Коломойский. Все знают, когда и почему НБУ совместно с Минфином и с помощью US Treasury нанимал Kroll, AlixPartners и юридических советников”, – возмутилась Гонтарева. 

В комментарии Общественному она заявила, что производство считает личной местью Коломойского. 

“Это все – одна цепь событий, связанных с “ПриватБанком” и местью Коломойского и его пособников”, – сказала Гонтарева. 

Рожкова заявила, что не знает об обвинениях в ее адрес, и не стала комментировать расследование правоохранителей. Первый замглавы Нацбанка сообщила, что в НБУ ведутся внутренние расследования о сотрудничестве регулятора с Kroll и юридическими советниками.

В Офисе президента выразили обеспокоенность из-за внутренних распрей в НБУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

19.03 / Не распознал «мигалки» — автопилот Tesla врезался в полицейскую машину в Мичигане

09.09 / Euronews – протесты «антимасочников» мешают ЕС сдерживать вторую волну COVID-19

29.07 / ЦИК Белоруссии срочно созвал встречу кандидатов в президенты

19.08 / ВАКС закрыл дело против Омеляна о недостоверном декларировании

09.12 / В ДНР отреагировали на призыв Кравчука относительно Минских переговоров

09.10 / Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной

08.02 / Цена на нефть марки Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

22.08 / Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

13.10 / Нижегородского стрелка искали беспилотниками с тепловизорами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска