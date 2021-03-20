 

Шмыгаль: Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против COVID-19

20.03.2021, 11:58, Новости дня
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Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован на сайтк украиского правительства 20 марта.

“Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с шестью из них подписаны предварительные соглашения и три вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе”, –  заявил премьер.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). По состоянию на 20 марта сделали уж более 100 тыс. прививок. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что до 31 марта Украина получит 1,5 млн доз вакцины от коронавируса Covishield и 700 тыс. доз китайской CoronaVac.  

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX, поставки, по предварительной информации, должны начаться в апреле.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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