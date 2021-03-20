Ольга Серябкина предстала перед фанатами в откровенном топе из тонких цепочек

Известная российская певица Ольга Серябкина предстала перед фанатами в топе, сделанном из металлических цепочек. Снимки, обнародованные в социальной сети Instagram, получились довольно откровенными.

В описании к посту Серябкина решила поднять с тему татуировок. Она поинтересовалась у подписчиков, необходимо ли делать их или же лучше отказаться от данной идеи. Артистка около пяти лет решалась сделать татуировку и даже купила специальную машинку. Однако в итоге она не поняла, какой должна быть тату и на какой части тела ее бить.

По словам Серябкиной, у ее поклонников есть татуировки, связанные с ее творчеством. Она попросила их написать, не пожалели ли они о подобном шаге. Ей очень интересно, как спустя несколько лет изменилось их отношений к данному вопросу.

В то же время не все фолловеры начали участвовать в обсуждении темы, связанной с татуировками. Они начали обсуждать откровенные снимки Ольги Серябкиной, на которых исполнительница выглядит очень сексуально.