 

Володин призвал “отодвинуть” избирательную риторику

20.03.2021, 11:52, Разное
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Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что на днях вернулся из своего избирательного округа – Саратовской области. После поездки он призвал “отодвинуть” как можно дальше избирательную риторику. По словам спикера, так будет лучше для людей.

Говоря о предстоящих выборах, Володин призвал провести их конкурентно, открыто и легитимно. Не менее важно, чтобы в основе избирательных кампаний кандидаты представили россиянам способы решения самых волнующих проблем. А обещания, которые дают политики, должны быть формализованы и депутаты должны отчитаться о проделанной работе.

Вячеслав Володин также призвал перейти от политической демагогии к содержательной работе. Наполнить её содержанием депутаты должны с помощью демократических процедур, норм и правил. По мнению спикера, это повысит их ответственность и задаст высокую планку работы, а также изменит отношение к депутату, поскольку граждане будут видеть, что он действительно занимается решением их проблем.

Высказался Володин и об идее “Умного голосования”, предложенной лидером оппозиции Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией. Политик выразил уверенность, что с помощью этого проекта осуществляется вмешательство иностранных государств и спецслужб во внутренние дела России.



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