 

Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин

20.03.2021, 11:46, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, сообщил официальный правительственный вестник «Ресми газете».

«Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики», – говорится в документе, передает ТАСС.

Между тем вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин в республике.

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Ее ратифицировали 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, которые пописали  это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Согласно конвенции за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами предусмотрена уголовная ответственность.

В РФ эта конвенция подвергается критике экспертами из-за того, что в ней гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.

Ранее Владимир Путин призвал Генпрокуратуру не игнорировать факты домашнего насилия. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что во время пандемии в столице выросло количество случаев домашнего насилия против женщин.



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