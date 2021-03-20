 

Грузинская оппозиция объявила о массовом неповиновении

20.03.2021, 11:46, Новости дня
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Лидеры грузинской оппозиции в субботу объявили о начале акций массового неповиновения с тем, чтобы мобилизовать сторонников на митинг в Тбилиси 15 мая с требованием новых выборов в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава, ранее отбывший срок за коррупцию, заявил, что время до митинга будет «периодом бескомпромиссной борьбы в городах и селах».

«Страх преодолен», – сказал он.

На днях безрезультатно завершилась недельная миссия в Грузию личного представителя главы Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона, который пытался склонить власти и оппозицию к подписанию документа по урегулированию кризиса, возникшего из-за отказа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признать проигранные ими осенние выборы в парламент.

Власти и оппозиция уже обвинили друг друга в провале переговоров. На выборах в парламент осенью прошлого года правящая «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер, в целом – 60 мандатов. В парламент пока вошли только шесть депутатов от двух партий. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что следующие выборы состоятся, как и предписано конституцией, в 2024 году. Международные институты признали выборы конкурентными и свободными. Многие западные политики уже предложили оппозиции занять места в парламенте.



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