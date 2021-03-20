 

На Украине решили ввести личные «экономические паспорта»

20.03.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все родившиеся на Украине дети смогут по «экономическому паспорту» получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны. После достижения совершеннолетия их можно потратить на получение высшего образования, анонсировал новый проект украинский президент Владимир Зеленский.

«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», – сообщил Зеленский в Facebook.

Зеленский уточнил, что механизм для создания «экономического паспорта» власти представят в скором времени.

Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», что приведет к ее краху.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше

09.11 / В Минобороны рассказали подробности расстрела на аэродроме Балтимор под Воронежем

23.11 / Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие отечественной культуры

17.01 / Синоптик спрогнозировал Москве «дно холода»

03.12 / Белесков: Азербайджан от серьезных потерь в Карабахе не уберегла даже современная техника. Это стоит помнить тем, кто мечтает о военном освобождении ОРДЛО

15.03 / Jaguar представил коллекцию E-Type 60 в честь культового спортивного автомобиля

27.10 / Назван имеющийся у 80% COVID-положительных пациентов признак

10.03 / Ани Лорак показала “сладкие минуты счастья” с дочерью

06.09 / “Не заигрались ли вы в революцию?” В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги

07.08 / СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска