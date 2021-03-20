 

Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России

20.03.2021, 11:25, Новости дня
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Актер Дмитрий Певцов призвал закрыть навсегда Twitter в РФ за пропаганду детской порнографии и призывы детей к суициду.

«Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее», – цитирует «АиФ» Певцова.

Актер считает, что влияние западной «сексуальной революции» дошло до РФ в 1990-е годы и привело к развитию секс-индустрии. По его словам, интимная жизнь касается только мужчины и женщины, как было в его детстве. «Была любовь и рождаемость была хорошая», –  отметил Певцов.

Ранее Роскомнадзор пригрозил, что заблокирует соцсеть Twitter на территории РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Напомним, Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории РФ за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно.

Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.



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