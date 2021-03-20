Работники Burger King в Москве избили двух посетителей

В центре Москвы три работника ресторана быстрого питания Burger King избили двух посетителей заведения, началась доследственная проверка.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве. Потасовка началась после ссоры между работниками и посетителями.

«В полицию поступили заявления от двух молодых людей о том, что в ресторане Burger King на Ленинском проспекте три сотрудника ресторана нанесли им телесные повреждения. Начата доследственная проверка», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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