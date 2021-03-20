Мнение: Квазигосударственные образования

В результате создания Советского Союза, а затем его развала Россия «утратила колоссальные территории», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.

«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то непонятным до сих пор причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований», – сказал президент в ходе торжественного мероприятия на стадионе «Лужники».

Сложно сказать, как должны относиться к словам Путина жители 14 «квазигосударственных образований», которых принято называть «ближним зарубежьем», но то, что реваншистская позиция Путина, который фактически отказывает республикам бывшего Союза в праве на независимость, объективно вынуждает их дистанцироваться от неадекватного соседа — факт.

Для чего Путин произнес эти слова, в целом понятно — ему нужно обосновать «присоединение» Крыма. Это не я украл, это у меня украли. Тактическое решение, ставящее под сомнение стратегические цели. В этом — весь Путин, который в угоду текущим целям всегда захлопывал перед страной долгосрочные возможности.

Вопрос — зачем ему другие территории, когда он и свою-то обустроить не может, в данном случае задавать бесполезно. Потому и нужны, что не может. Варварская экстенсивная экономика, выжирающая пространство до состояния антропустыни, требует постоянного расширения территории, так как на нынешней жить становится невозможно.

Для того, чтобы переходить к освоению и развитию своей собственной территории, требуется принципиально иная экономика, но уличные гангстеры, захватившие власть, не знают никакой иной экономической модели кроме одной — как ловче «подломить» кошелек у зазевавшегося прохожего. Они умеют только в это. По сути, путинская Россия за 20 лет его бессменного правления (4 года Медведева, банально гревшего место для каудильо, входят в них) не вытянула ничего своего — все ее точечные достижения -это с трудом и буквально вопреки обстоятельствам доведенные (буквально вымученные) разработки еще советского периода. Что-то своё существует в парадных экземплярах, да и те глохнут на парадах.

Агрессивность деградирующего государства объективно растет — оно не в состоянии обеспечивать аппетиты знати, которая и привела страну к упадку. Поэтому ответ ищется в экспансии, в агрессии, в аннексиях. Отсюда и войны, которые ведет режим — с Украиной, в Сирии, Ливии, африканских странах.

Однако другой политики Путин предложить не в состоянии. Он не может построить в стране экономику развития. Он не понимает, что это, он не знает, как это, и у него просто нет людей, которые умеют в это. Управляющая страта набрана и сформирована совершенно по иным принципам — случайно попадающиеся в ней профессионалы, способные развивать, во-первых, являются инородными телами, а во-вторых, в сложившейся системе ценностей они все равно не могут применить свои знания и умения. Поэтому и красят ракеты под гжель и хохлому вместо полетов на Марс.

И даже неважно, будет ли во главе этого режима конкретно Путин — важно то, что без кардинального изменения подходов, без переформатирования экономики всё останется, как и сейчас — внутреннее развитие будет заменяться на внешнюю экспансию. Которая для распадающейся и разваливающейся экономики закончится однозначно. Война в любом виде — это соревнование структур, экономик, ресурсов, мотивации. Но даже плодами побед деградирующая страна воспользоваться не в состоянии. За семь прошедших лет Россия не сумела решить ключевую для Крыма проблему водного дефицита. Значительная часть полуострова уже опустынена. Но вместо этого Путин заявляет права на территории других «квазигосударственных образований».

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