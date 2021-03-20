14 округ готовится к выборам

20.03.2021, 11:17, Новости

Теги: Выборы, Муниципальный совет, Политика

25 апреля в Рыбинске состоятся дополнительные выборы депутата муниципального совета по 14 избирательному округу.

В выборах примут участие 5 кандидатов.

Денис Николаев (КПРФ, директор ООО «Юристкосалт»), ранее лишенный статуса депутата за выявленные неточности в справке о доходах, имуществе и обязательствах, в том числе: занижение дохода на 6 тысяч рублей по одному виду деятельности, и завышение на 175 тысяч – по-другому.

Самовыдвиженец Вячеслав Николаев – юрисконсультант ООО «ПЛК», закончивший профессиональное училище № 16 в Ростове.

Оператор станков с ПУ Василий Мешков, выдвинут от партии «Справедливая Россия».

Евгений Лебедев (от ЛДПР), директор ООО «Независимость».

Единственная женщина в списке – Светлана Маркова, директор ООО «Реомед», выдвинута партией «Единая Россия», при поддержке администрации города.

Напомним, это не последние выборы этого года – в сентябре в Рыбинске будут выбирать главу города и депутатов в государственную думу.

Действующий глава города Денис Добряков фактически уже начал свою избирательную компанию. В последние недели он регулярно встречается с представителями местного самоуправления, на которых распространяет брошюру «5 лет борьбы и побед», имеющую все признаки предвыборной агитации.

Не исключено, что в выборах главы примут участие популярный в Рыбинске депутат муниципального совета Олег Леонтьев, а также пока неназванный представитель крупных промышленных предприятий.