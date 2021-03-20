 

Ветерану Фортуне смягчили меру пресечения

20.03.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печерский районный суд на заседании 19 марта частично удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения для ветерана АТО Виктории Колетенец (позывной Фортуна), трансляцию заседания вели на странице инициативы “Свободу Фортуне – Виктории Котеленец” в Facebook. 

Судья постановил, что Котеленец будет находиться под ночным домашним арестом (с 22.00 до 6.00). Срок действия меры пресечения – до 19 апреля включительно. 

Также суд обязал ветерана являться в суд или к прокурору, если ее будут вызывать, не уезжать из города без разрешения прокурора, следователя или суда, сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами производства. 

https://www.facebook.com/FreeVictoriaFortuna/videos/360474681774057/

Котеленец в 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК “Правый сектор” и “Украинской добровольческой армии”. У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – менее двух лет). 

Котеленец задержали 19 января в Киеве на территории Министерства по делам ветеранов, куда женщина приехала, чтобы получить удостоверение добровольца. В тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск, а ее саму – арестовали на 60 суток.

3 февраля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 

Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. По данным “Миротворца”, конвоир “ДНР”, запечатленная на снимке, – другой человек, Ольга Сухова.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявлял, что в день проведения “парада” Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам “ДНР”, которые, по версии следствия, принимали участие в проведении “парада”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / В 2021 году в Украине могут запустить Единый портал для сообщений о коррупции – НАПК

28.01 / В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

26.08 / Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

12.02 / Лавров счел неприличной позицию Запада по принижению роли Контактной группы по Донбассу

12.07 / От наводнений в Китае пострадали почти 38 млн человек

06.09 / Лесной пожар в Харьковской области ликвидирован – ГСЧС

18.02 / Из-за снегопада в Сочи без света остались более 10,5 тыс. человек

09.12 / На Украине объявили локдаун с 8 по 24 января

28.08 / У бывшей жены Ефремова похитили более 1 млн рублей

13.10 / Трамп заявил о признании ВОЗ его правоты и призвал «открыть штаты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска