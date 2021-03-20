Ветерану Фортуне смягчили меру пресечения

Печерский районный суд на заседании 19 марта частично удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения для ветерана АТО Виктории Колетенец (позывной Фортуна), трансляцию заседания вели на странице инициативы “Свободу Фортуне – Виктории Котеленец” в Facebook.

Судья постановил, что Котеленец будет находиться под ночным домашним арестом (с 22.00 до 6.00). Срок действия меры пресечения – до 19 апреля включительно.

Также суд обязал ветерана являться в суд или к прокурору, если ее будут вызывать, не уезжать из города без разрешения прокурора, следователя или суда, сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами производства.

https://www.facebook.com/FreeVictoriaFortuna/videos/360474681774057/

Котеленец в 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК “Правый сектор” и “Украинской добровольческой армии”. У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – менее двух лет).

Котеленец задержали 19 января в Киеве на территории Министерства по делам ветеранов, куда женщина приехала, чтобы получить удостоверение добровольца. В тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск, а ее саму – арестовали на 60 суток.

3 февраля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. По данным “Миротворца”, конвоир “ДНР”, запечатленная на снимке, – другой человек, Ольга Сухова.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявлял, что в день проведения “парада” Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам “ДНР”, которые, по версии следствия, принимали участие в проведении “парада”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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