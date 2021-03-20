Президент Финляндии вакцинировался против коронавируса

Президент Финляндии Саули Нийнисте 19 марта вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

“Я только что получил первую прививку (вакцина Pfitzer/Biontech)”, – написал он.

Нийнисте добавил, что все равно будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию “из уважения к другим”.

Sain juuri ensirokotuksen ( Pfitzer-Biontech). Tästäkin eteenpäin muita kunnioittaen, maskia pitäen ja varovaisuutta noudattaen; rokotettu tai koronan sairastanut saattaa silti levittää tautia.

— Sauli Niinistö (@niinisto) March 19, 2021

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Финляндии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 70 267 человек, 805 пациентов умерло.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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