 

В Ирландии рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

20.03.2021, 11:10, Новости дня
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Ирландский Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после приостановки. Об этом пресс-служба комитета сообщила 19 марта.

“Комитет приветствует результаты расследования Европейского агентства по лекарственным средствам, которое подтвердило, что преимущества вакцины AstraZeneca в защите от серьезных заболеваний, связанных с COVID-19, и госпитализации перевешивают любые риски, связанные с вакциной. Комитет настоятельно рекомендует тем, кто должен получить вакцину в ближайшие дни и недели, воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить себя от серьезных заболеваний. Лучшая вакцина, которую может получить каждый, – это та, которую он может получить в ближайшее время”, – говорится в заявлении.

Орган также выдал рекомендации, согласно которым медицинские работники должны быть внимательны к признакам и симптомам сгустков крови и/или низкого количества тромбоцитов и сообщать о любых предполагаемых побочных реакциях регулятору.

“Проблемы со свертыванием крови обычно наблюдаются у людей с тяжелым заболеванием COVID-19. Они также могут возникать случайно среди населения в целом. EMA не обнаружило доказательств того, что вакцина вызвала эти зарегистрированные события, и продолжает расследование возможной связи”, – сказала глава комитета Карина Батлер.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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